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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 18:00

▶️ Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaralı askerleri ziyaret etti!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Güvenlik Toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, yaralı askerleri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."

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