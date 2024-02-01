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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 18:15 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 18:25

▶️ Kocaeli'de film gibi olay! Fabrikada çalışanları rehin aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

ABDli firmada rehine krizi! İçeriden ilk fotoğraf geldi: Kapılar açılacak! Gazze için ya musalla ya ölüm
ABD'li firmada rehine krizi! İçeriden ilk fotoğraf geldi: "Kapılar açılacak! Gazze için ya musalla ya ölüm"

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