▶️ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Usulsüz çakar kullanan bin 433 sürücüye 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde 81 il Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince Ocak ayında usulsüz çakar kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çakar lamba kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Bin 433 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü. 9 Milyon 227 bin TL para cezası uygulandı. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz, önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" ifadeleri yer aldı.