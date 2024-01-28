▶️ Gençlerden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a kedi sürprizi!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum Sultangazi'de "Gençlerle Biz Bize" programına katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Kurum projelerini anlatıp gençleri sorularını yanıtladı. Üniversite öğrencisi olan Burcu Çınar ise kedisini Kurum'a hediye etmek istediğini dile getirdi. "Sacide" isimli kedinin adını ise Kurum'un "Sadece İstanbul" seçim kampanyasından esinlendiğini belirtti. Kedi için Çınar'a teşekkür eden Kurum, Sacide'yi seçim kampanyasının maskotu yapacağını söyledi.

"SEÇİMLERDE SİZE ŞANS GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Murat Kurum'a kedisini hediye etmek istediğini ifade eden Burcu Çınar "Her programda ve kürsüde kedileri görüyorum. Kedilerle çok iyi bir iletişiminiz olduğunu düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim bir kedim var. Bunu size hediye etmek istiyorum. Seçimlerde size şans getireceğini düşünüyorum. Adı Sacide, sadece İstanbul'dan esinlendik" dedi.

"İSTANBUL'U SACİDE'YLE BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Kedi için teşekkür eden Murat Kurum "Ben nereye gitsem sahneye kedi çıkıyor. Geçen camiye gittiğimde de yine kedi geldi. Diyorlar ki reklam yapmak ve tiyatro oynamak için kediyi bilerek getiriyor. Halbuki hepsi kendi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sacide'yi seçim kampanyamızın maskotu yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. İstanbul'u Sacide'yle birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.