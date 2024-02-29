▶️ DEM ile ortaklıktan rahatsızlık olmayan CHP KJ'den rahatsız oldu! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Yerel seçimlere giderayak tüm Türkiye, CHP-DEM-Kandil arasındaki kirli işbirliğine şahit oluyor. Kent uzlaşısı adı altında bölücü birliktelik yaşanırken, büyük tepkiler toplamaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar gölgesinde CHP’li Ali Haydar Fırat'ın ikiyüzlü tutumu gündem oldu. Katıldığı canlı yayının ekranında “CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" yazısını gören Fırat ikiyüzlü tutum sergiledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat "Böyle şey olmaz ya" diyerek canlı yayını terk etti. İşte o anlar...