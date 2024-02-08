▶️ Cumhur İttifakı'nın Mersin adayları tanıtıldı!

Cumhur İttifakı Mersin Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın kalımıyla Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Partililerin ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, programda yaptığı konuşmada, Mersin'de 8'i MHP, 2'si de AK Parti olmak üzere 10 belediyenin Cumhur İttifakına ait olduğunu söyledi. Buna karşın büyükşehir belediye başkanlığını kazanamamalarına dikkati çeken Elitaş "10 belediyeyi kazandığımız bir yerde büyükşehir belediye başkanlığını kazanamamak gerçekten teşkilatlar olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak, ocak başkanları olarak kendimizi sorgulamamız gerekir. Salona girerken büyük bir heyecan gördüm. Salona içine girdim olağanüstü bir aşk gördüm. Değerli büyükşehir belediye başkan adayımızı gördüm, sıcak yüzlü. Bugün eğer Mersin Serdar başkanı seçmezse büyük bir kayıp içerisinde olur. Ama ben inanıyorum; Mersinli kardeşlerim 31 Mart tarihinde sadece Serdar başkanı değil, 13 ilçe belediye başkanını seçecek. Genel Başkanımızın, Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi biz Mersinimizi Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye hediye etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Elitaş, Milliyetçi Hareket Partililerin 55. kuruluş yıl dönümlerini tebrik etti.

Konuşmasında Cumhur İttifakına da değinen Eliştaş, şöyle devam etti: "Ülkenin bekası için, ülkenin birliği için, ülkenin birlikte hareketi için bugüne kadar yaptığı kararlı duruşlarla Devlet Bahçeli, devlet adamlığını gösterdi. Özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ve Yeniköy buluşmasından sonra bugün Türkiye'de bir ittifak oluştu. O ittifak bir menfaat ittifakı değildi, kurtlar sofrası hiç değildi. Bu ittifak Türkiye'yi bir yapan, bütün yapan, yedi düvele karşı güçlü kılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi, iri olması, diri olması, ülkemizin, hepimizin demesiyle ortaya çıkan bir ittifaktı. Bu koltuk sevdası değil, millete hizmet etme davası üzerine kurulmuş bir ittifaktı. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." Elitaş, yarından itibaren 51 ilin belediye başkanı adaylarını da açıklamaya başlayacaklarını kaydetti.

"BU SENE MART AYININ SONUNA KADAR 200 BİN KONUT SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Elitaş, "6 Şubat asrın felaketini yaşadığımız bir gündü" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'a giderek, konut teslimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Elitaş, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 40 bin konut sahiplerine teslim edildi. İnşallah şubat ayının sonuna kadar 75 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Ve inşallah yine bu sene mart ayının sonuna kadar 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. 6 Şubat depremi, bundan bir ay önce yaşanılan 4.3, 4.4, 4.5 şiddetindeki depremler, artık bundan sonraki sürecin kentsel dönüşüm, yeniden dönüşüm ve depreme dayanıklı, dirençli şehirler olduğunun en önemli göstergesidir. Bir ay önce Japonya'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu, ilk etapta 48 kişi hayatını kaybetti. Son rakamlara göre 280 civarında insan hayatını kaybetti. Biz 7.6 büyüklüğündeki depremde 53 bin insanımızı toprağa verdik. 100 yıllık tarihimizde geriye dönüp baktığımızda kayıtlara geçen depremlerde yaklaşık 130 bin insanımızı maalesef imar mevzuatına uymadığımızdan, dayanıklı ve depreme karşı dayanıklı şehirler inşa edilmediğinden dolayı toprağa vermek mecburiyetinde kaldık. İşte bundan sonra değerli belediye başkanlarımızın en önemli sorumlulukları yeniden dönüşüm yapabilmek, imar mevzuatına uygun, depreme dayanıklı şehirler inşa etmek birinci görevimizdir. İnsanlığa karşı görevimizdir, Mersin'e karşı görevimizdir, Türkiye'ye karşı görevimizdir. Bu görevimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı ümit ediyorum."

"ÜRETKEN, GERÇEK BELEDİYECİLİKLE MERSİN'İMİZİ VE 13 İLÇEMİZİ TANIŞTIRACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan da büyükşehirde ve 13 ilçeden Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi.

Geçen seçimdeki 'yol kazasını' hep birlikte aşacaklarını belirten Soydan, "Birliğin ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle, üretken, gerçek belediyecilikle Mersin'imizi ve 13 ilçemizi tanıştıracağız. Şahıslar ve siyaset olarak bizler gelip geçiciyiz, baki olan devletimiz, milletimiz, bayrağımız, birliğimiz, değerlerimiz, davamız ve sizlersiniz. Sizler bizlere yol göstereceksiniz, bizler de büyüklerimizden aldığımız destekle Mersin'imize, sevdamıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın da konuşma yaptığı etkinlik sonunda büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkan adayları kürsüye çıkarak partilileri selamladı.