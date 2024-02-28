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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:29

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! "1 Nisan'da israfların hesabını bir bir soracağız"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hizmet için vatandaşla el ele gönül gölüne projelerini tanıtmaya devam ediyor. Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu 31 Mart zaferlerini müjdelediğini dile getirdi. Kurum, İBB'nin mevcut yönetimini eleştirerek, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yaşayacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız." dedi.

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