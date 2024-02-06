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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 18:07

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi ziyaret etti. Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid, 16 yaşındaki Osman Efe'ye de depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti. İşte o anlar...

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