▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum gençler için vaatlerini tek tek açıkladı! Üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs! Öğrenci evlerine doğalgaz desteği...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini A Haber canlı yayınında anlattı.

GENÇLERE MÜJDELER

Genç girişimciye 100 bin TL hibe, Öğrenciye özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim, memleketine giden öğrencilerin yarısı bizden.

EMEKLİLERE GEÇİM DESTEĞİ

İhtiyacı olan emeklilere her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi İstanbulkart'larına yapacağız. 3 milyon emeklimiz var, ihtiyaç sahiplerinin tespitini yapacağız.

Murat Kurum'un açıklamalarından diğer ayrıntılar

Bugün kiliseye yapılan saldırı kınıyorum. Rahip ile de görüştüm başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek.

İSTANBULLULARIN ENDİŞELERİ VAR

İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.

AFET KONUTLARINI TESLİM ETTİK

Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık. Projeleri beklentiye göre yapıyoruz. Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 46 bin konutu bitirdik.

BOŞ ZAMANLARINDA BELEDİYEYE UĞRAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ

Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak.

GÜNDEMİMİZ İSTANBUL OLACAK

Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun. Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız.

KENDİ KAYNAKLARIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILANLAR GERİ ALINACAK

Şu anki İBB yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacağız. Haksız yere hiçbir personeli işten çıkarmayacağız.

650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var. Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, BİLİMİN IŞIĞINDA OLACAK

5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak. 100 bin depo konut yapacağız ve kiralar düşecek.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN İÇERİĞİ

Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.

2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ KURULACAK

İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak. 9 yeni afet müdahale merkeziyle önlemleri alacağız.



İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımları atacağız.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI 2 KATINA ÇIKARILACAK

Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız.2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız.

İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL DAHA YAPILACAK

İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB yapılması gereken metroyu bitimedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.

HAREM VE ESENLER OTOGARLARI TAŞINACAK

Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız.