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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 18:05 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 19:42

▶️ Bakan Yerlikaya paylaştı! "NARKOGÜÇ- 47' operasyonunda 49 kişinin gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına düzenlenen 'NARKOGÜÇ-47' operasyonunda 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-47" operasyonu kapsamında 49 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 43'ü tutuklandı. Ayrıca Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bağcılar merkezli düzenlenen operasyonunda; Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap; hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve türk lirası ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada; 160,5 Kg metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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