▶️ Almanya - Kandil - DEM üçgeninde neler oldu? Detayları A Haber ekranlarında Gazeteci Gaffar Yakınca değerlendirdi...

PKK'nın siyasi ayağı DEM, Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat üzerine adaylıktan çekilmesi sonrası bugün İstanbul adayını duyurdu. DEM Parti'nin İBB Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. DEM Sözcüsü Doğan, "Kimseye rest veya kimseye jest yapmıyoruz" diyerek CHP ile yürütülen 'Kent uzlaşısı' temelli kirli ittifaka açık kapı bıraktı. Öte yandan DEM'in aday belirlemeden önce yaptığı bir temas dikkat çekti. Detayları A Haber ekranlarında Gazeteci Gaffar Yakınca değerlendirdi...