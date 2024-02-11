PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 00:20 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 00:55

▶️ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan saldırı sonrası ilk açıklama!

Seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. Yeniay, "Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir biz buna prim vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" dedi.

"SOSYAL MEDYADA KİRLİ BİLGİLER DOLAŞIYOR"

Yeniay, "Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlar ile nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur.

"TEK DUAMIZ VAR KIZIMIZIN ŞİFA BULMASIDIR"

Bugün tek duamız var kızımızın şifa bulmasıdır. Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan AK Parti programına silahlı saldırıya ilişkin açıklama!
11.02.2024Pazar
▶️ Bakan Koca açıkladı! Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın durumu nasıl?
10.02.2024Cumartesi
▶️ AK Parti programına silahlı saldırı! Saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı
11.02.2024Pazar
▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Küçükçekmece’deki saldırıda yaralanan kadını ziyaret etti!
10.02.2024Cumartesi
▶️ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'dan İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki!
10.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Sevgilimin Babam diye tanıştırdığı kişi Kocası çıktı 16:27
▶️ Sevgilimin "Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı!
10.02.2024Cumartesi
▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle! Pelin’in çocuğu kimden, belli oldu mu? 00:37
▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle!
10.02.2024Cumartesi
▶️ AK Parti programına silahlı saldırı anı kamerada! 01:11
▶️ AK Parti programına silahlı saldırı anı kamerada!
10.02.2024Cumartesi
Kadıköy’de torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı! İşte o anlar 03:29
Kahraman babaanne kamerada
10.02.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA