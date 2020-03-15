Gel Dese Aşk'ın 2. bölümünde Yasemin ve Murat kavga ediyor: Ne zaman bitecek bu işkence? 15.03.2020 22:50

"Gel Dese Aşk” ikinci bölümüyle #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Murat ve Yasemin arasındaki gerginlik daha da artar ve partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar’ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Murat isyanını "Ne zaman bitecek bu işkence?" ifadesiyle karısına anlatmaya çalışır. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer.



Yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Osman Sınav'ın, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in başrollerinde yer aldığı "Gel Dese Aşk" her Pazar 20.00'de atv'de!

