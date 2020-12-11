Uyanış Büyük Selçuklu 12. yeni bölüm fragmanı izle! 'Şimdi Kıyamet Vaktidir' işte yeni fragman

TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 12.yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 11. bölümüyle Pazartesi günü ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 12. yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Suçsuz olan Sencer türlü kumpaslarla Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanıyor. Ayrıca Sencer hakkında idam kararı veriliyor. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor. Peki Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 12.yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis'e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım'ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.

Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos'u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan'a dönen Sencer'i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas'ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer'in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?