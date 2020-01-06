Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı 06.01.2020 11:59

Sefirin Kızı dizisinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de ekranlara gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki, Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? İşte Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, üçüncü son bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı'nın dördüncü yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle tüm dizilerin geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle bu hafta da Sefirin Kızı'nın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sefirin kızı neden yok? Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman? İşte Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi günü ekranlara geleceği bildirildi.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar'ın ayaklarının dibine bırakır. Nare'nin destanla da, Sancar'la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare'nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar'dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.

SEFİRİN KIZI İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.