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Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo gördükleri karşısında şaştı kaldı

Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo gördükleri karşısında şaştı kaldı
24.03.2021 23:13
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Ramo 37.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Ramo dizisinin yeni bölümü 26 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.


Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serden geçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

Fragman Videoları