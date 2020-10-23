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Gelinim Mutfakta 560. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelinler, hafta finalinde Ankaralı Turgut ile keyifleniyorlar

Gelinim Mutfakta 560. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelinler, hafta finalinde Ankaralı Turgut ile keyifleniyorlar
23.10.2020 00:35

Gelinim Mutfakta 560. bölüm fragmanı yayında! Hafta finali sürpriz konuğu Ankaralı Turgut, söylediği Türkülerle herekse keyifli anlar yaşatıyor. Gelinler, hafta finali gerginliğini oynayarak atıyor. Bir gelinin elenceği yarışmada puanlar herkesi çok şaşırtıyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın merakla beklenen 560. bölüm fragmanı...


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