Çukur'da başrol ismin veda şoku isyan ettirecek! Çukur 14. bölüm fragmanı

Çukur'da bu hafta yaşanan gelişmeler ve Selim'e Cengiz Erdenet tarafından kurulan tuzak izleyiciyi şok etti. Öner Erkan'ın 4 sezondur hayat verdiği Selim karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Selim karakterinin saz çalarken tanıştığı ve büyük yardımlarının dokunduğu Cemil'in ihaneti herkese büyük şok yaşattı. Çağatay Erdenet tarafından Cemil'in alet edildiği pusuda Selim Koçovalı tuzağa düştü ve Cemil, Selim'in kafasına vurarak onu bayılttı. Bölüm sonrası yayınlanan Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi akla Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimali getirdi.

Cenaze namazı kılınıyor senarist üzerini çizdi! Çukur'da başrol ismin veda şoku isyan ettirecek. Dördüncü sezonuyla Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruğa çıkarken Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim karakterinin ölüp ölmeyeceği izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini alıyor. Dizinin son bölümünde Selim Koçovalı'nın saz çalarken tanıştığı Cemil'in ihanetine uğraması herkesi şoke ederken akıllara Öner Erkan Çukur'dan ayrılacak mı sorusu geldi. Gelecek hafta yaşanacak gelişmelerle detaylar teker teker netliğe kavuşacak.

ÇUKUR'U KARIŞTIRACAK ÖLÜM

Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi izleyicileri şok etti. Bu sahnenin ardından Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimali akıllarda yer aldı.

ÇAĞATAY'DAN SELİM'E TUZAK

Çağatay Erdenet, Çukur'un tapularıyla Cumali'yi köşeye sıkıştırırken, diğer taraftan da hedefine aldığı Selim için harekete geçti. Cumali, Yamaç ve Çukurlular sayesinde kurtulmayı başardı ancak Selim, Çağatay'ın tuzağına düştü.

Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay'ın, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürdüğü finalde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merak konusu.

YAMAÇ VE CUMALİ'NİN DUYGUSAL ANLARI

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı.

Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Ogeday'ı kurtardıktan sonra Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı. "Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşine uzun uzun sarıldı. İkili, herkesi etkileyen bu duygusal anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇUKUR, CUMALİ'Yİ KURTARDI!

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi.

Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi.

Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı.

Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.