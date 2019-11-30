Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 78. bölüm 1. fragmanı: 3. sezon 11. bölüm 1. fragmanı izle |Video 30.11.2019 12:01

Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 78. bölüm 1. fragmanıyla Çukur izleyenlerini heyecanlı bir bölümün beklediği görüldü. Çukur'un 3. sezon 11. bölüm fragmanında Koçovalılar Çukurlu kadınları kurtarmak için operasyon düzenlerken, cezaevinden çıkan Vartolu Sadettin'in dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu. İşte Çukur 78. bölüm 1. fragmanı...

Show TV'nın ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 3. sezonunun 11. bölümünün (78. bölüm) 1. fragmanı yayınlandı.

Vartolu Sadettin hapisten çıkıyor

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek. Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalıların planı, onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Koçova mahallesi İstanbul'un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu Sadettin'in ne yapacağı büyük merak konusu olacak. Azer ve Yamaç'ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.