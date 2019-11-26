Çukur 78. bölümden ilk sahne |Video 26.11.2019 18:17

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Çukur dizisinin 78. bölümünün ilk sahnesi yayınlandı. Çukur 78. yeni bölüm fragmanında, Vartolu ve Saadet aylar sonra ilk defa cezaevindeki görüşte buluştu. Vartolu ise Ziya'nın peşinden Almanya'ya gitmek için Saadet'ten pasaportunu istedi. Ancak Saadet , evlilik cüzdanını yada pasaportu tercih etmesini isteyerek Vartolu'ya "Eğer gidersen benim umudum da elimden kayıp gider" dedi. İşte Çukur 3. sezon 11. bölüm ilk sahne...

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 2 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur fragmanında, Saadet'in Vartolu'yu ziyarete gittiği, iki aşığın uzun zaman sonra bir araya geldiği sahnede, evlenme cüzdanını ortaya koyan Saadet'in, "Sen şimdi çıkacaksın ya eğer gidersen benim umudum da elimden kayıp gider. Umudum elimden kayıp gitmesin!" sözleri dikkat çekiyor. Saadet'i dinleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Vartolu'nun evlenme cüzdanı yerine pasaportunu alıp gittiği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.

NEHİR'İN SÜRPRİZ ZİYARETİ

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile bir kez daha İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak.

VARTOLU'NUN AKLINDAKİ SORU İŞARETİ

Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu'nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

MAHALLEYE SALDIRI

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.