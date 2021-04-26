RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur 126. Bölüm ön izleme yayınlandı! Yamaç intikamını alıyor…

Çukur 126. Bölüm ön izleme yayınlandı! Yamaç intikamını alıyor…
26.04.2021 18:17
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Çukur 126. Bölüm ön izleme...
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126. bölümde neler olacak? Vartolu’nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek. Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.


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