Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!