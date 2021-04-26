Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?