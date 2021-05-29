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‘Benim kızıma kimse el kaldıramaz!’ Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti…

‘Benim kızıma kimse el kaldıramaz!’ Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti…
29.05.2021 00:50
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‘Benim kızıma kimse el kaldıramaz!’ Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni fragmanda, Rıza Baba, Ali'nin kızı Pınar'a yaptıklarını unutamıyor. Ali, olayı anlatmak istese de, başarılı olamıyor. Ekip arkadaşları ile de arası açılan Ali, polis evinde kötü bir yaşam sürüyor. Pınar, hala yaşadıklarına inanamaz halde büyük bir acı çekiyor. Kimseyi dinlemeyen Rıza Baba geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Kızı Pınar ile Ali'nin boşanma işlemlerini hızlandırıyor. Bu kararını duyanlar büyük şok yaşıyor.


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