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Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı 'Kağıt Ev' dizisinin tanıtım videosu yayınlandı

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı 'Kağıt Ev' dizisinin tanıtım videosu yayınlandı
26.03.2021 22:32
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Kağıt Ev, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer almaktadır. Kağıt Ev dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.


Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

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