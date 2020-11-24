ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'dan yeni tanıtım! Yer yerinden oynayacak...

Milyonların kanalı ATV’nin yeni dizisi AKINCI’nın yeni üçüncü tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin paylaştığı dizi büyük merak uyandırdı. Yıllar önce ortaya çıkan Türk kahraman Akıncı, herkesin merakla beklediği bir isim haline geldi. İşte ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın yeni tanıtımı!