RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Fragman Videoları Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!

Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!

Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!
26.04.2021 17:38
Ana Sayfa 01:56
Pınar Gültekin cinayetinde 5...
Ana Sayfa 01:01
Camdaki Kız 4. Bölüm 2....
Ana Sayfa 01:29
Korku filmi değil gerçek!...
Ana Sayfa 02:40
Komandolar PKK inlerine girdi:...
Ana Sayfa 00:59
Camdaki Kız 4. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:35
İzmit'te lise öğrencileri...
Ana Sayfa 01:47
Başkan'dan 'Dünya Pilotlar...
Ana Sayfa 01:40
İngilizlerden bomba KKTC...
Ana Sayfa 00:45
Camdaki Kız Nalan'ın...
Ana Sayfa 02:02
2 milyar dolarlık vurgunda...
Ana Sayfa 03:41
HDP ve PKK için hesap vakti!
Ana Sayfa 01:10
''Soykırım sözlerine yanıt...

Arka Sokaklar 588. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Ekip uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır. Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır. Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.


Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
Fragman Videoları