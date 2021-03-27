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Arıza 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Düşmanımız aynı, yollarımız ayrı!"

Arıza 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı |
27.03.2021 21:14
Ana Sayfa 00:57
Arıza 28. bölüm 2. fragmanı...
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87 yıl sonra Ayasofya...
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DEAŞ bombacısı Denizli’de...
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Gözünü kırpmadan kendini yola...

Arıza 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın hikayesi Gamestory'e ait. Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse yer alıyor.


Fragman Videoları