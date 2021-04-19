RAMAZAN İMSAKİYE
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Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı! "Aşkta korkuya yer yoktur"

Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı!
19.04.2021 23:00
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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cemre'nin sözleri üzerine Ömer'in, Rüya için harekete geçtiği tanıtımda Çiçek ile İskender'in birbirine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.


Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin tehditkar sözleri yapacağı hamleler konusunda akıllarda soru işaretleri oluştururken, Adnan'ın Ozan'ı takip ettiği dakikalarda patlayan silah sesiyle gerilim giderek yükseliyor. Evde büyük bir şok yaşayan Cemre'nin gördüğü manzara ise merak konusu oluyor.

Fragman Videoları