Yasak aşkını öyle bir anlattı ki hem seyirci hem Esra Erol şaştı kaldı!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı birbirinden ilginç konuları ele almaya devam ediyor. Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen programın son bölümüne ise Fadime Kaplan, Mustafa Kaplan ve Güler Selvi Sarıçam olayı damga vurdu. Programa başvuran iki çocuk annesi Fadime Hanım, eşi Mustafa Kaplan’ın ihanetine uğradığını belirterek başından geçenleri anlattı. Mustafa Bey’in yasak aşkıyla ilgili söyledikleri herkesi şoke ederken ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi.