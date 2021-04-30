RAMAZAN İMSAKİYE
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Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım canlı yayında

Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım canlı yayında
30.04.2021 21:59
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Muammer Bey'in talibi Fatma Hanım telefon tattında, Muammer Bey'in çok dürüst bir insan olduğunu ailecek fark edip, Gülhan Hanım'ın hak etmediğinden söz etti. Fatma Hanım, Muammer Bey ile tanışmak istediğini dile getirerek 40 yaşında olduğunu ve Sinop'ta olduğunu, daha önce evlilik yaptığını, 2 tane de 22 ve 17 yaşlarında çocuğu olduğundan bahsetti. Muammer Bey'in oturması kalkmasını sevdiğini, bu sebeple diyalog kurmak istediğini dile getiren Fatma Hanım, ilerisi olursa İstanbul'da yaşamak istediğini vurguladı.


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