Esra Erol'dan Fatih-Didem çiftine müjdeli haber! Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu

Didem-Fatih çiftinin tek hayali çocuk sahibi olmak.Esra Erol, Didem Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı. Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu ve 7 yeğeni olduğunu, hep hayalinin kendi çocuğu olması olduğundan bahsetti, çok teşekkür etti. Fatih Bey de çok teşekkür etti.

Didem-Fatih çiftinin tek hayali çocuk sahibi olmak.Esra Erol, Didem Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı. Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu ve 7 yeğeni olduğunu, hep hayalinin kendi çocuğu olması olduğundan bahsetti, çok teşekkür etti. Fatih Bey de çok teşekkür etti.