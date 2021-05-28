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Esra Erol'dan Fatih-Didem çiftine müjdeli haber! Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'dan Fatih-Didem çiftine müjdeli haber! Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu
28.05.2021 17:37
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Didem-Fatih çiftinin tek hayali çocuk sahibi olmak.Esra Erol, Didem Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı. Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu ve 7 yeğeni olduğunu, hep hayalinin kendi çocuğu olması olduğundan bahsetti, çok teşekkür etti. Fatih Bey de çok teşekkür etti.


Didem-Fatih çiftinin tek hayali çocuk sahibi olmak.Esra Erol, Didem Hanım'ın hamile olduğunu açıkladı. Didem Hanım gözyaşlarına boğuldu ve 7 yeğeni olduğunu, hep hayalinin kendi çocuğu olması olduğundan bahsetti, çok teşekkür etti. Fatih Bey de çok teşekkür etti.

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