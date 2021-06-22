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Esra Erol'da sözde hoca İkrar Duman Orhan stüdyoda

Esra Erol'da sözde hoca İkrar Duman Orhan stüdyoda
22.06.2021 19:25
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Üç harflilerle ve sihirlerle binlerce kişiyi kandırdığı iddia edilen sözde hoca İkrar Duman Orhan stüdyoya geldi . Esra Erol, İkrar Bey'in "An itibari ile İzmir'deyiz, tedavi olmak isteyenler ulaşsın" gibi paylaşımlar yaptığını belirtti. İkrar Bey, Necla Hanım'ın Fatma Hanım ile bir olup Handan Hanım'ı öldürmeye çalıştığını iddia etti.İkrar Bey ayağa kalkarak burada gerçeklerden yana konuşulmadığını, kendisinin suçlandığını iddia ederek yayından çıkmaya çalıştı.


Üç harflilerle ve sihirlerle binlerce kişiyi kandırdığı iddia edilen sözde hoca İkrar Duman Orhan stüdyoya geldi . Esra Erol, İkrar Bey'in "An itibari ile İzmir'deyiz, tedavi olmak isteyenler ulaşsın" gibi paylaşımlar yaptığını belirtti. İkrar Bey, Necla Hanım'ın Fatma Hanım ile bir olup Handan Hanım'ı öldürmeye çalıştığını iddia etti.İkrar Bey ayağa kalkarak burada gerçeklerden yana konuşulmadığını, kendisinin suçlandığını iddia ederek yayından çıkmaya çalıştı.

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