Esra Erol'da son dakika gelişmesi şoke etti! Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Eda Kaya 5 ay önce...

08.05.2020 17:21

Atv canlı yayınında son dakika Esra Erol gelişmesi herkesi şoke etti! 19 yaşındaki Eda Kaya nerede? Nazlı - Ahmet çifti, "19 yaşındaki kızımız Eda Kaya 5 ay önce nikahına 1 saat kala ortadan kayboldu" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Akrabasıyla 1 yıldır nişanlı olan Eda Kaya, nikaha 1 saat kala kuafördeyken bir anda ortalıktan kayboldu. 1 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı tarafından arandığını iddia eden Kaya ailesi, kızlarına corona virüs testi yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını öğrendiklerini ileri sürdü. Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

Nazlı - Ahmet çifti, "19 yaşındaki kızımız Eda Kaya 5 ay önce nikahına 1 saat kala ortadan kayboldu" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Akrabasıyla 1 yıldır nişanlı olan Eda Kaya, nikaha 1 saat kala kuafördeyken bir anda ortalıktan kayboldu. Ailesini yalnızca 6 Şubat'ta bir defa arayan, corona virüs testi pozitif çıkan Eda Kaya'ya ne oldu?

Takvim.com.tr özel haber

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mayıs Atv canlı yayınında son dakika Esra Erol gelişmesi herkesi şoke etti!

Nazlı - Ahmet çifti, "19 yaşındaki kızımız Eda Kaya 5 ay önce nikahına 1 saat kala ortadan kayboldu" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Nikahına 1 saat kala aniden ortadan kaybolan Eda Kaya en son kiminle görüştü?

Atv Esra Erol'da canlı yayınına katılan Nazlı Hanım ve Ahmet Bey, kızlarının en son yakın arkadaşı Elif Demircan ile görüştüğünü iddia etti. İddiaya göre Eda Kaya ile Elif Demircan'ın arası çok iyiydi, öyle ki Eda Kaya, Elif'i öz ablası kadar yakın görüyordu.

19 yaşındaki Eda Kaya'nın kaybolmasının ardında, evli ve 26 yaşında olan Elif Dermican mı var? Nazlı ve Ahmet çifti, Sağlık Bakanlığı tarafından aldığı telefonla hayatının ikinci şokunu yaşadı.

1 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen telefonda, kaybolan kızları Eda Kaya'nın corona virüs testi sonucunun pozitif çıktığı ancak Eda'ya ulaşamadıkları bilgisini alan Kaya ailesi, soluğu Atv stüdyolarında aldı.

Peki Eda Kaya'ya ne oldu? Eda Kaya nerede? Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, Eda Kaya ile minibüste tanıştıklarını ve evleneceği için oldukça heyecanlı göründüğünü ileri sürdü.