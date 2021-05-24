Esra Erol'da Mualla Hanım'ın feryadı...

Mualla Atar, kadının sesi olmaya geldiğini söyledikten sonra eşi Hüseyin Ali Atar 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk ettiğini, zira kardeşinin eşi ile birlikte yaşamaya başladıklarını, kendi karşısında el ele kol kola gezdiklerini iddia etti. Mualla Hanım, eşinin, gelinleri Pınar Avunduk'tan birkaç ay önce evden gittiğini, sonra takip etmeye başladığını anlatıp kendisinin 11 yıldır evli olup 1 çocuğu olup, kardeşinin de 10 yıldır evli olduğunu, 2 çocukları olduğunu söyledi.