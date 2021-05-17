Esra Erol'da, Mine'nin çocuğunun babası belli oldu

ATV'nin reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol'da, işlediği konularla Türkiye’nin gündemine oturmaya devam ediyor. Programın bugünkü bölümünde, yine birbirinden ilginç olaylar işlenirken geçtiğimiz haftaya damgalarını vuran Mine ve Şaban çiftinin çocukları için istedikleri DNA sonucu açıklandı.

Şaban Zekin, eşi Mine'nin Murat Karakuzu tarafından zorla tutulduğunu belirterek Esra Erol'da programından yardım istemişti. Başarılı sunucu Esra Erol ile ekibi ise kısa süre içinde Mina Hanım'a ulaşarak canlı yayına çıkarmıştı.

Zorla tutulduğu iddialarını yalanlayan Mine Hanım ise "Şaban, kadın sığınma evinden beni 25 bin lira karşılığında aldı. Şaban'ın ailesi hep üstüme geldi. Şiddet gördüm, Şaban beni odunla dövdü. Bu yüzden kaçtım" demişti.

Murat Karakuzu'ya kasım ayında kaçtığını dile getiren Mine, Karakuzu'dan 6 aylık hamile olduğunu söyleyerek izleyicileri şaşkına çevirmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan Şaban-Mine çifti, Esra Erol'da programından DNA testi yapmalarını istemişti.

Çiftin isteği üzerine yapılan DNA testinin sonucu bugünkü canlı yayında açıkladı.

Esra Erol'un açıkladığı DNA testinin sonucuna göre çocuğun biyolojik babası Şaban Zekin çıktı.

Sonuca sevinen Şaban Zekin, çocuğuna sahip çıkacağını belirterek Mine Hanım'dan boşanmak istediğini belirtti.