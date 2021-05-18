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Esra Erol'da Ali Kemal'in 6 aylık serüveni...

Esra Erol'da Ali Kemal'in 6 aylık serüveni...
18.05.2021 18:53
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Esra Erol, Ali Kemal Bey'in 3 aylık evliliğindeki eşinin kaçtığını belirtti. Ali Kemal Bey, Ordu'da yaşadığını, eşi olan Aslıhan Karahasan ile evlendiğini dile getirdikten sonra kendisinin önceden çok içine kapanık bir insan olduğunu, sonra sosyal medyada eşini görüp aşık olduğunu, kimsenin benim başıma gelmez dememesini istedi. Eşi çağırınca Antakya'ya gittiğini anlatan Ali Kemal Bey, eşinin bir çocuğu ile yaşadığını, çok hızlı bir aşk yaşadığını, çok mutlu olduğunu dile getirdi ve bu aşkın anlamsız bir şekilde bitmemesi gerektiğini gözyaşları içerisinde ifade etti.


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