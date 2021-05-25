Esra Erol'da Ali Bey'in feryadı! Son eşi ile barışmak istediğini böyle belirtti

Esra Erol, Ali Özengi'nin başından birçok evlilik geçtiğini ama son eşi ile barışmak istediğini belirtti. Ali Bey, evlilik yaptığını, ikinci eşi ile çocukların stratejik baskısı dolayısı ile gitgeller yaşadığını, sonunda ayrıldıklarını, eşinin MS hastası, kendisinin de kalp hastası olduğunu dile getirdi. Ali Bey, Aysel Hanım ile 2015 yılında evlendiklerini, 1 yıldır ayrı olduklarını, Aysel Hanım'ın dördüncü eş olduğunu söyledi. Hem Aysel Hanım'ın hem de kendi çocuklarının baskı yaptığını söyledi.