Esra Erol'da Ali Bey'in feryadı! 'Karım İlknur evden hep kaçar ama eve dönsün'

Esra Erol, Ali Biryan'ın 7 çocuğu olduğunu ve eşinin 24 Mayıs tarihinde evi terk ettiğini, Ali Bey'in de eşine geri dön çağrısında bulunarak özür dilediğini söyledi. Ali Bey, Samsun'dan geldiğini, torunları da olduğunu belirtip eşi İlknur Hanım'ın evden gideli 21 gün olduğunu dile getirdi. Bir pazartesi günü sabah eşine kahve yaptığını söyleyen Ali Bey, eşinin annesini ziyaretine gidecekken kendisine sarılıp evden öyle çıktığını, veda sarılması olduğunu belirtti. Ali Bey, eşini o gün içerisinde aradığını, 4'e kadar telefon çaldığını ama sonra telefonun kapandığını, kayıp başvurusu da yaptığını ama bir şey bulunmadığını söyledi.