Haberler Video Esra Erol'da Videoları Esra Erol'da Ali Bey'in feryadı! 'Karım İlknur evden hep kaçar ama eve dönsün'

Esra Erol'da Ali Bey'in feryadı! 'Karım İlknur evden hep kaçar ama eve dönsün'

Esra Erol'da Ali Bey'in feryadı! 'Karım İlknur evden hep kaçar ama eve dönsün'
14.06.2021 18:59
Ana Sayfa 00:08
Algı yapan CHP medyası yine...
Ana Sayfa 00:14
Fahrettin Altun paylaştı! Algı...
Ana Sayfa 02:21
Cemre Kemer karnı burnunda...
Ana Sayfa 00:59
Survivor Aleyna'nın sevgilisi...
Ana Sayfa 02:12
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la...
Ana Sayfa 03:05
Liderler aile fotoğrafı...
Ana Sayfa 00:58
Başkan Erdoğan Boris Johnson...
Ana Sayfa 09:42
Türkiye'nin NATO içindeki...
Ana Sayfa 06:43
Survivor'da aşk bombası...
Ana Sayfa 01:13
FETÖ'nün o sorumlusu da paket
Ana Sayfa 01:56
CHP’li Edremit Belediyesi’nden...
Ana Sayfa 00:52
32 ilde FETÖ operasyonu: 47...

Esra Erol, Ali Biryan'ın 7 çocuğu olduğunu ve eşinin 24 Mayıs tarihinde evi terk ettiğini, Ali Bey'in de eşine geri dön çağrısında bulunarak özür dilediğini söyledi. Ali Bey, Samsun'dan geldiğini, torunları da olduğunu belirtip eşi İlknur Hanım'ın evden gideli 21 gün olduğunu dile getirdi. Bir pazartesi günü sabah eşine kahve yaptığını söyleyen Ali Bey, eşinin annesini ziyaretine gidecekken kendisine sarılıp evden öyle çıktığını, veda sarılması olduğunu belirtti. Ali Bey, eşini o gün içerisinde aradığını, 4'e kadar telefon çaldığını ama sonra telefonun kapandığını, kayıp başvurusu da yaptığını ama bir şey bulunmadığını söyledi.


Esra Erol, Ali Biryan'ın 7 çocuğu olduğunu ve eşinin 24 Mayıs tarihinde evi terk ettiğini, Ali Bey'in de eşine geri dön çağrısında bulunarak özür dilediğini söyledi. Ali Bey, Samsun'dan geldiğini, torunları da olduğunu belirtip eşi İlknur Hanım'ın evden gideli 21 gün olduğunu dile getirdi. Bir pazartesi günü sabah eşine kahve yaptığını söyleyen Ali Bey, eşinin annesini ziyaretine gidecekken kendisine sarılıp evden öyle çıktığını, veda sarılması olduğunu belirtti. Ali Bey, eşini o gün içerisinde aradığını, 4'e kadar telefon çaldığını ama sonra telefonun kapandığını, kayıp başvurusu da yaptığını ama bir şey bulunmadığını söyledi.
Esra Erol'da Videoları