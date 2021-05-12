Esra Erol'da Adnan amcanın isyanı...

Esra Erol'da programına katılan Adnan Uygun, eşi Meliha Uygun’un İbrahim Gümüş ile kaçtığını ve 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığını belirtti. Esra Erol’dan yardım isteyen Adnan Uygun, eşi Meliha Uygun’un İbrahim Gümüş’ü yıllar önce ihtiyaç sahibi diye evlerine getirdiğini söyledi. Esra Erol ekibi ise Meliha Uygun’a ulaştı. İşte detaylar…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa başvuran Adnan Uygun, eşi Meliha Uygun'un İbrahim Gümüş ile kaçtığını ve 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Adnan Bey, 10 yıl içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "28 yıl önce eşim Meliha Uygun ile severek evlendim. Bir oğlumuz oldu, şu an 26 yaşında. Eşimin ilk eşinden iki tane de kızı var.

Bir gün bir kira borcumuz oldu. Eşim 'Sana o parayı bulacağım' dedi. 3-4 gün sonra parayı getirdi. Borcumuzu ödedik. Ondan sonra eşim 'Bir adam var, sokakta kalmış. Gelsin bizde bir gece kalsın, sabah gidecek' dedi. Ben de vicdanen kabul ettim, 'Tamam bir gece kalacaksa kabul ediyorum' dedim.

Sonra ihtiyaç sahibi dediği İbrahim Gümüş geldi. Sabaha kadar oturduk, sonra ben işe gittim. İşten döndüğümde adam hala bizdeydi. Eşime sordum 'Adam gidememiş, ne yapsın' dedi. 'Erkek adam aynı evde olmaz' dedim itiraz ettim.

Meliha'nın ilk eşinden kızı bizde kalıyordu, kız rahatsız oldu. 'Anne olur mu böyle' dedi ve anneannesine gitti. Bir gün telefon açtı, 'Anne kaçın dayım baskın yapacak' dedi. Eşimin ailesi de bu durumdan rahatsız olmuş. Ben de eşime uydum, çıktım evden. Ben eniştemin Alibeyköy'deki evine gittim, eşimde tüm itirazlarıma rağmen İbrahim'in teyzesine gitti. Eşimi sevdiğim için her dediğini yapıyorum, o günde yaptım"

Adnan Bey, daha sonra ise eşi Meliha Hanım ile belli aralıklarda buluştuğunu ve yanına İbrahim Gümüş'le geldiğini aktardı. Eşinin yalnızca para almak için kendisiyle buluştuğunu belirtti.

Telefonla canlı yayına bağlanan Meliha Uygun ise iddiaları yalanladı. Ancak kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar vermeyen Meliha Hanım, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.