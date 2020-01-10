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Canlı yayında anne kızın kavuşma anı gözyaşlarına boğdu! İşte duygu dolu anlar

Canlı yayında anne kızın kavuşma anı gözyaşlarına boğdu! İşte duygu dolu anlar

10.01.2020 18:46

Esra Erol'da canlı yayınında büyük kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programının bugünkü (10 Ocak Cuma) bölümünde Cennet Hanım 3 aydır kayıp olduğundan göremediği kızı Mükerrem Demir'e canlı yayında kavuştu. Anne kızın canlı yayında buluştuğu anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İşte aylardır birbirini göremeyen anne kızın kavuşma anı...


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