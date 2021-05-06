RAMAZAN İMSAKİYE
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Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”
06.05.2021 18:59
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Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel'in komşuları Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarının küçük olduğunu belirten Ümit Bey, "Çocuklarımın üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum. Evde yangın çıksa kül olurlar" dedi. Yaşanan olayın ardından Orhan Küçükşahinoğlu ile yüzleşen Sibel, "Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi" diyerek tepki çekti. İşte detaylar…


Esra Erol'da Videoları