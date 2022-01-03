4 Aralık'tan beri kayıp Zeynep'i Esra Erol buldu!

Esra Erol, iki annenin olduğunu, 23 yaşındaki evli kızım Zeynep Karasakal için iki annenin geldiğini, Saliha Hanım’ın kızını aradığını, Firdevs Hanım’ın da torunu için geldiğini dile getirdi.
Esra Erol, iki annenin olduğunu, 23 yaşındaki evli kızım Zeynep Karasakal için iki annenin geldiğini, Saliha Hanım’ın kızını aradığını, Firdevs Hanım’ın da torunu için geldiğini dile getirdi.
Esra Erol, Zeynep'in bulunduğunu açıkladı. Zeynep Hanım gayet iyi olduğunu, annesinin durması için bağırıp sağlıklı olduğunu, annesi ile görüştüğünü, hiçbir şeyi olmadığını, Diyarbakır'da olduğunu, gayet huzurlu yuva kurduğunu, hayat kurduğunu, birkaç ay sonra zaten geleceğini söyledi.