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4 Aralık'tan beri kayıp Zeynep'i Esra Erol buldu!

4 Aralık'tan beri kayıp Zeynep'i Esra Erol buldu!
03.01.2022 20:33

OTOMATİK OYNAT

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Esra Erol, iki annenin olduğunu, 23 yaşındaki evli kızım Zeynep Karasakal için iki annenin geldiğini, Saliha Hanım’ın kızını aradığını, Firdevs Hanım’ın da torunu için geldiğini dile getirdi.

Esra Erol'da Videoları

Esra Erol, Zeynep'in bulunduğunu açıkladı. Zeynep Hanım gayet iyi olduğunu, annesinin durması için bağırıp sağlıklı olduğunu, annesi ile görüştüğünü, hiçbir şeyi olmadığını, Diyarbakır'da olduğunu, gayet huzurlu yuva kurduğunu, hayat kurduğunu, birkaç ay sonra zaten geleceğini söyledi.

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