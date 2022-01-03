4 Aralık'tan beri kayıp Zeynep'i Esra Erol buldu!

Esra Erol, Zeynep'in bulunduğunu açıkladı. Zeynep Hanım gayet iyi olduğunu, annesinin durması için bağırıp sağlıklı olduğunu, annesi ile görüştüğünü, hiçbir şeyi olmadığını, Diyarbakır'da olduğunu, gayet huzurlu yuva kurduğunu, hayat kurduğunu, birkaç ay sonra zaten geleceğini söyledi.