Neziha Hanım kayıp kızını Esra Erol’da buldu!

Nesim Ergel ile evli olan Edanur Ergel, hamilelik döneminde yaşadığı sıkıntılardan dolayı evi terk edip anne ve babasının yanına döndü. Ancak Edanur Ergel, iki aylık bebeğiyle 26 Aralık tarihinde baba evini de terk etti. Acılı anne Neziha Küçük ise atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak kızı ve torunu için yardım istedi. Programa Antalya’dan başvuran Neziha Küçük “Bahattin Toprak’ın yanına kaçtı. Ne olur yardım edin o adam madde bağımlısı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Neziha Hanım, programın ilerleyen dakikalarında ise sinir krizi geçirdi.