Filmleri aratmayan hayat hikayesi büyük ses getirdi! Almanya basını Müge Anlı’yı konuştu!

Filmleri aratmayan hayat hikayesi büyük ses getirdi! Milyonları atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı. İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker, daha sonra Almanya’ya evlatlık verilmişti. Biyolojik ailesini arayan Vedat Alexander Schlienbecker’in hayali 33 yıl sonra Müge Anlı sayesinde gerçek olmuştu. Anlı, tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Schlienbecker’in ailesine ulaşmıştı. Müge Anlı’nın gerçekleştirdiği mucize Alman basınında kaleme alındı.