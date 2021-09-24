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Fatma tüm gerçekleri Esra Erol'a itiraf etti!

Fatma tüm gerçekleri Esra Erol'a itiraf etti!
24.09.2021 22:12
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Melahat Oruç, atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvurarak 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Bunun üzerine Melahat Oruç'un kızı Fatma Kaymaz, eşi Ahmet Kaymaz ve Ahmet Kaymaz'ın dini nikahlı eşi Gülşah ile birlikte canlı yayına katıldı. Gülşah başından geçenleri anlatarak Ahmet'ten kurtulmak istediğini belirtti. Gülşah'ın tam aksine Ahmet'in yanında durmayı tercih eden Fatma ise bugünkü canlı yayında gerçekleri itiraf etti. İşte detaylar...


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