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Fatma aylar sonra Esra Erol'da! Gerçekleri ağlayarak anlattı...

Fatma aylar sonra Esra Erol'da! Gerçekleri ağlayarak anlattı...
21.03.2022 20:39

OTOMATİK OYNAT

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19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma kaçırılmış ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan Ahmet Kaymaz’la evlendirilmişti. Fatma’nın annesi Melahat Oruç ise Esra Erol’da programına başvurmuştu. Esra Erol’un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma, bir süre sonra tekrar Ahmet’e kaçmıştı. Melahat Oruç, bir kez daha Esra Erol’da programının kapısını çalarak yardım istedi. Acılı anne, doğum yapmasına 1-2 ay kalan Fatma'nın gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini ve Ahmet’in cezaevinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine canlı yayına görüntülü olarak bağlanan Fatma, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.

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