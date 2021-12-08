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Esra Erol'da Telat Bey stüdyoda kendini yerden yere attı!

Esra Erol'da Telat Bey stüdyoda kendini yerden yere attı!
08.12.2021 21:17

OTOMATİK OYNAT

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Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programına damadı Telat Atasoy ile birlikte başvuran Bayram Atasoy, iki çocuk annesi olan kızı Semanur Atasoy’un eşi ile kavga ettiğini ve ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istemişti. Esra Erol ve ekibi ise kısa süre içinde Semanur Atasoy’u buldu. Semanur Hanım, bugünkü canlı yayında ise şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Telat Atasoy ile yüzleşti. Karı-kocanın yüzleştiği canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi ve Telat Bey kendini yerden yere attı. İşte ayrıntılar...

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