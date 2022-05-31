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Esra Erol'da tansiyon yükseldi! Eşiyle yüzleşen Ali herkesi çileden çıkardı

Esra Erol'da tansiyon yükseldi! Eşiyle yüzleşen Ali herkesi çileden çıkardı
31.05.2022 19:29

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Esra Erol’da programına başvuran Halil Kapucu, “Eşim Şengül Kapucu, ilk eşinden olan çocuklarını bana bırakarak 13 Mayıs’ta ortadan kayboldu” demiş ve ünlü sunucudan yardım istemişti. Şengül Hanım’ın “Türkü Severler Grubu”nda tanıştığı Ali Yıldırım ile kaçtığı ortaya çıkarken programa gelen ihbarlar herkesi şoke etmişti. Eşlerini ve çocuklarını geride bırakarak kaçan Ali Yıldırım ile Şengül Kapucu, bugünkü canlı yayına katılarak eşleriyle yüzleşti. Ali Yıldırım’ın stüdyodaki skandal hareketi başta Esra Erol olmak üzere tüm izleyicileri çileden çıkardı. İşte detaylar...

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