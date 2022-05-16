Esra Erol’da karı-koca karşıya! Özgür, Sera’yı affedecek mi?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Sera Soylu ve Savaş Başıbüyük olayı damga vurmuştu. Çocuklarını alarak internette tanıştığı Savaş Başıbüyük’ün yanına kaçan Sera Soylu, ağabeyi Ersin Bey’in Esra Erol’da programına başvurması üzerine ortaya çıkmıştı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın ailesine dönmek istediğini belirtirken Savaş Başıbüyük hakkında gelen ihbarlar kan dondurmuştu. Sera Hanım, bugünkü canlı yayında eşi Özgür Soylu ile yüzleşerek “Bize bir şans verir misin?” diye sordu. Özgür Soylu’nun cevabı programa damga vurdu..