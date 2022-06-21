Esra Erol’da ilginç olay: Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi!

Selma Atılgan, iki kez nikah masasına oturdu ve aradığı mutluluğu bulamadı. Her iki evliliğinden de iki evladı olan dört çocuk annesi Selma Hanım, çaresiz kalınca 15 yaşındaki oğlundan kendisini evlendirme sitesine kayıt ettirmesini istedi. Kaydolduğu sitede Orhan Atılgan ile tanışan ve 6 gün içinde evlilik kararı alan Selma Hanım, eşyalarını toplayıp soluğu İstanbul’da aldı. Ancak çiftin evlilikleri bir süre sonra çatırdamaya başladı ve Orhan Bey evi terk etti. Eşine ulaşamayan ve faturalarını ödeyemeyen Selma Hanım ise soluğu ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da aldı. Selma Atılgan’ın canlı yayında anlattıkları herkesi şoke etti...